Масштабное отключение света произошло в Алма-Ате

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В Алма-Ате произошло масштабное отключение света, сообщает Sputnik Казахстан.

В районе площади Республики, а также в некоторых микрорайонах города нет света. Также электроэнергия отсутствует в Талдыкоргане. В то же время отмечается, что в центре города ниже проспекта Абая перебоев с электричеством нет.

Как рассказали в мэрии города, отключение света в ряде районов произошло из-за падения напряжения в сетях компании, управляющей электросетями.

"Отключение произошло по линии KEGOC. Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка. – Прим. ред.) на подстанциях АЖК (энергопередающая компания АО "Алатау Жарык Компаниясы". – Прим. ред.). Работы по переподключению начаты", – сообщила представитель пресс-службы.

В первые дни 2022 года массовые протесты начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.

