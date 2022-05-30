ДТП произошло в центре Москвы

ДТП в районе станции метро "Белорусская" произошло прошлой ночью.

Роликом поделились телезрители, на нем видно, что автомобиль на большой скорости врезается в витрину бизнес-центра. Уточняется, что в автомобиле находились двое, пострадавших в результате инцидента нет.

Владельцы здания уже оценили ущерб в 7 миллионов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.