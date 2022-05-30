Появились кадры задержания мужчины, который измазал тортом "Мону Лизу". Охранники Лувра скрутили вандала и вывели его из зала.

Нарушитель подобрался к шедевру на инвалидной коляске. Он был в парике, маскировался под пожилую женщину. Затем мужчина вскочил, попытался разбить защитное стекло, а когда не вышло, начал размазывать торт. Потом он разбросал лепестки роз.

Вандал при этом говорил, что всем нужно подумать о Земле. Французские СМИ называют его активистом-биологом. Пока руководство Лувра и полиция официально не прокомментировали инцидент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.