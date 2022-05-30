ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Кирове

В Кирове произошло столкновение девяти автомобилей, среди них "Ауди", два ВАЗ-2114, "Хендай", "Шкода", ВАЗ-2107, "Мерседес", "Тойота" и "Сузуки".

По предварительным данным, в аварии пострадали только автомобили, среди людей травмированных нет. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и обстоятельства аварии, на месте работают сотрудники полиции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.