Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, признал вину. По словам злоумышленника, он не стрелял прицельно и не хотел попасть в ребенка.

Сейчас ему избирают меру пресечения. Мужчину обвиняют в покушении на убийство, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль. Оперативники уже обыскали квартиру стрелка и нашли там десятки гильз, карабин, пневматический пистолет, винтовку, а также пустые бутылки от спиртного.

Как выяснилось, стрельбу по прохожим открыл бывший полицейский. Также известно, что несколько дней до случившегося он пил, из-за чего от него ушла супруга. В крови у задержанного обнаружили большую дозу алкоголя.

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