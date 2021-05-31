14:30
Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, признал вину. По словам злоумышленника, он не стрелял прицельно и не хотел попасть в ребенка.
Сейчас ему избирают меру пресечения. Мужчину обвиняют в покушении на убийство, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль. Оперативники уже обыскали квартиру стрелка и нашли там десятки гильз, карабин, пневматический пистолет, винтовку, а также пустые бутылки от спиртного.
Как выяснилось, стрельбу по прохожим открыл бывший полицейский. Также известно, что несколько дней до случившегося он пил, из-за чего от него ушла супруга. В крови у задержанного обнаружили большую дозу алкоголя.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: