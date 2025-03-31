МЧС России усилило группировку для ликвидации последствий землетрясения в Мьянме

МЧС России приняло решение усилить группировку спасателей для ликвидации последствий землетрясения в Мьянме. Туда дополнительно направились 95 специалистов на двух самолетах Ил-76.

В состав отряда также вошли кинологи и медики. Они будут работать в наиболее пострадавших районах. Группировка оснащена всем необходимым оборудованием и инструментами для спасения людей и оказания помощи населению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.