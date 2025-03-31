Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 22:30

Происшествия

МЧС России усилило группировку для ликвидации последствий землетрясения в Мьянме

МЧС России усилило группировку для ликвидации последствий землетрясения в Мьянме

Суд вернул Ларисе Долиной квартиру в Хамовниках

Новобранцев весеннего призыва направят в учебные соединения

Машина упала с многоуровневого паркинга на западе Москвы

"Московский патруль": мужчина в столичном метро решил помыть подземный переход

"Московский патруль": мошенники обманули женщину при покупке 16 машин

Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, злоупотреблял компьютерными играми

Машина упала с четвертого этажа паркинга на западе Москвы

Несколько машин столкнулись на Ярославском шоссе в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 марта

МЧС России приняло решение усилить группировку спасателей для ликвидации последствий землетрясения в Мьянме. Туда дополнительно направились 95 специалистов на двух самолетах Ил-76.

В состав отряда также вошли кинологи и медики. Они будут работать в наиболее пострадавших районах. Группировка оснащена всем необходимым оборудованием и инструментами для спасения людей и оказания помощи населению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика