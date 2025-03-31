Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 22:35

Происшествия

Кадры падения автомобиля с парковки в Москве появились в Сети

Видео: телеграм-канал SHOT

Видео падения автомобиля с парковки на западе Москвы опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах заметно, как машина в момент падения переворачивается и падает на крышу.

Как уточнили оперативные службы РИА Новости, за рулем машины находилась женщина. Также собеседник агентства добавил, что возгорание на месте происшествия удалось потушить до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Автомобиль выпал в четвертого этажа паркинга на Крылатской улице вечером 31 марта. После падения транспортное средство загорелось. Площадь пожара составляла пять квадратных метров.

До этого 50-летний водитель погиб после возгорания грузовика в поселке Сосенское в ТиНАО. Его тело обнаружили, когда потушили огонь. Из-за возгорания оказались повреждены еще два грузовых автомобиля.

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика