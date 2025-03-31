МЧС России направило в Мьянму еще 95 спасателей для ликвидации последствий землетрясения. Туда отправились два самолета Ил-76.

В состав дополнительного отряда также вошли кинологические расчеты и медработники, их направят в наиболее пострадавшие районы, где уже работают российские специалисты. Группировка оснащена всем необходимым оборудованием и инструментами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.