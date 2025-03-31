Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 19:15

Происшествия

МЧС России направило в Мьянму еще 95 спасателей для ликвидации последствий землетрясения

МЧС России направило в Мьянму еще 95 спасателей для ликвидации последствий землетрясения

Три человека погибли при взрыве газа в мечети на востоке Узбекистана

В посольстве Мьянмы в Москве приспустили флаг в память о жертвах землетрясения

Новости регионов: в Новосибирске женщина подожгла машину с бывшим сожителем

Водитель "ГАЗели" врезался в сломавшийся автомобиль под Истрой

Новости мира: китайские медсестры спасли младенцев в роддоме при землетрясении в Мьянме

ДТП произошло на 104-м километре МКАД

Новости регионов: мужчина открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома в Мурманске

Москвич залил пол и стены водой в переходе на станции БКЛ "Народное ополчение"

Новости мира: почти 400 тыс домов остались без света из-за ледяного дождя в Канаде

МЧС России направило в Мьянму еще 95 спасателей для ликвидации последствий землетрясения. Туда отправились два самолета Ил-76.

В состав дополнительного отряда также вошли кинологические расчеты и медработники, их направят в наиболее пострадавшие районы, где уже работают российские специалисты. Группировка оснащена всем необходимым оборудованием и инструментами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоСветлана Ключникова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика