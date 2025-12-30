Новости регионов: жители трех городов Подмосковья остались без света из-за аварии

Жители подмосковных городов Раменское, Жуковский и Лыткарино остались без света из-за автоматического отключения на высоковольтной подстанции. Электричество отсутствует в десятках домов, а на улицах не работают светофоры и фонари. Причиной случившегося стала авария на местном питающем центре.

Сугробы в поселке Тикси в Якутии достигли 2 метров. Местные жители начали "прорубать" дороги с помощью спецтехники. При этом метели сопровождаются морозами до минус 50 градусов.

