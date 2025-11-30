Пьяная женщина врезалась в отбойник во время погони ГАИ на востоке Москвы

На востоке Москвы этим произошла авария. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения стала уходить от погони ГАИ. В итоге на огромной скорости она врезалась в отбойник.

Удар был такой силы, что машину серьезно искарежило, обломки разлетелись по МКАД и Алтуфьевскому шоссе. Сразу после удара начался пожар. 37-летняя виновница аварии серьезно пострадала и находится в тяжелом состоянии.

