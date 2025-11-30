30 ноября, 09:30Происшествия
Новости мира: четыре человека погибли из-за стрельбы в Мексике
Нападение со стрельбой в мексиканском баре унесло жизни четверых человек. Инцидент произошел в городе Тула-де-Альенде, где неизвестные преступники открыли огонь. Не менее шести посетителей получили ранения. Полиция уже начала расследование.
Зима добралась до американского штата Иллинойс. В городе Эдвардсвилле идет снегопад. Видимость на улицах почти нулевая, а дворы полностью скрылись под плотными сугробами. На кадрах видно, что город завален снегом, и стихия пока не собирается утихать.
