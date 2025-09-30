Форма поиска по сайту

30 сентября, 16:30

Происшествия

Новости регионов: баржа протаранила лодку с рыбаком в Татарстане

Mercedes влетел в частный дом в селе Николаевка под Таганрогом

Женщина напала с ножом на администратора караоке-клуба в Москве

Водитель электросамоката сбил пешехода на улице Ленинская Слобода

Трое мужчин несколько раз ограбили магазин в Кунцеве

Новости регионов: ученики пострадали во время сильной давки в иркутской школе

Пешехода сбили насмерть в Подольске

Ребенок погиб при обрушении здания исламской школы-интерната в Индонезии

Восемь человек задержали в Ингушетии после дрифта со стрельбой на заправке

Новости регионов: три человека погибли в аварии в Краснодарском крае

В Татарстане баржа протаранила лодку с рыбаком на реке Кама. По словам очевидцев, избежать столкновения было невозможно. Рыбаку пришлось прыгнуть в холодную воду, чтобы спастись.

В Республике Адыгея двое альпинистов сорвались со скалы на горе Фишт. Один погиб, второй получил серьезные травмы и был эвакуирован на вертолете. Остальные участники похода находятся под присмотром спасателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоАлина Гилева

