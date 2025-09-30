30 сентября, 16:30Происшествия
Новости регионов: баржа протаранила лодку с рыбаком в Татарстане
В Татарстане баржа протаранила лодку с рыбаком на реке Кама. По словам очевидцев, избежать столкновения было невозможно. Рыбаку пришлось прыгнуть в холодную воду, чтобы спастись.
В Республике Адыгея двое альпинистов сорвались со скалы на горе Фишт. Один погиб, второй получил серьезные травмы и был эвакуирован на вертолете. Остальные участники похода находятся под присмотром спасателей.
