Новости регионов: баржа протаранила лодку с рыбаком в Татарстане

В Татарстане баржа протаранила лодку с рыбаком на реке Кама. По словам очевидцев, избежать столкновения было невозможно. Рыбаку пришлось прыгнуть в холодную воду, чтобы спастись.

В Республике Адыгея двое альпинистов сорвались со скалы на горе Фишт. Один погиб, второй получил серьезные травмы и был эвакуирован на вертолете. Остальные участники похода находятся под присмотром спасателей.

