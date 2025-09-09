"Московский патруль": в Мытищах задержан подозреваемый в ограблении салона красоты

Полицейские задержали в подмосковных Мытищах мужчину, который подозревается в ограблении салона красоты.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, злоумышленник отжал оконную раму и проник в помещение. Затем он подошел к стойке ресепшена и забрал оттуда 400 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина, в настоящее время он находится под стражей. Подробнее – в программе "Московский патруль".