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30 сентября, 11:15

Происшествия

Возгорание баллонов с газом стало причиной пожара в столичном ЖК

Возгорание баллонов с газом стало причиной пожара в столичном ЖК

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Ночью 30 сентября в столичном ЖК "Селигер Сити" загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. Один человек погиб, еще двое пострадали. По предварительным данным, причиной стало возгорание баллонов с газом.

Столичная прокуратура сообщила, что там проводились работы по установке натяжного потолка. Следователи провели осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, ведется допрос свидетелей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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