30 сентября, 11:15Происшествия
Возгорание баллонов с газом стало причиной пожара в столичном ЖК
Ночью 30 сентября в столичном ЖК "Селигер Сити" загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. Один человек погиб, еще двое пострадали. По предварительным данным, причиной стало возгорание баллонов с газом.
Столичная прокуратура сообщила, что там проводились работы по установке натяжного потолка. Следователи провели осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, ведется допрос свидетелей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.