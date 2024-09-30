Возгорание баллонов с газом стало причиной пожара в столичном ЖК

Ночью 30 сентября в столичном ЖК "Селигер Сити" загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. Один человек погиб, еще двое пострадали. По предварительным данным, причиной стало возгорание баллонов с газом.

Столичная прокуратура сообщила, что там проводились работы по установке натяжного потолка. Следователи провели осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, ведется допрос свидетелей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.