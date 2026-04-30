Обрушение произошло на угольном разрезе в Магаданской области

Обрушение произошло на угольном разрезе Кадыкчанский в Магаданской области. 8 человек оказались под завалами, сообщили в региональном главке МЧС. На место обрушения горной массы направились пожарные, спасатели и медики.

Задействованы 16 человек и 6 единиц техники. Вертолет Ми-8 вылетел к месту. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшее смерть двух и более лиц.

