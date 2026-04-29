Новости регионов: 200 чихуахуа погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел пожар, в котором погибли 200 собак. Все они содержались на площади 50 квадратных метров. Это был частный питомник по разведению чихуахуа. По предварительным данным, здание отапливалось печью, и были нарушены правила ее эксплуатации. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

На сибирской трассе спасли жеребенка. Он застрял на дорожном ограждении. Ему не хватало роста, чтобы выбраться самостоятельно. Проблему заметили неравнодушные автомобилисты, которые проезжали мимо. Мужчине удалось приподнять и освободить малыша.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.