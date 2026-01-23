Школьника задержали на станции "Парк культуры" столичного метро за ограбление девушки

На станции "Парк культуры" метро Москвы был задержан грабитель, выхвативший у девушки пакет с документами и мобильным телефоном. Преступником оказался школьник.

Парень забежал в вагон, схватил вещи и попытался скрыться, но был схвачен на платформе очевидцами, которые дождались полицию.

В результате ученик девятого класса стал фигурантом уголовного дела и находится под подпиской о невыезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.