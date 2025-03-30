Росавиация подключилась к расследованию инцидента с легкомоторным самолетом под Вологдой

Специалисты Росавиации приступили к расследованию инцидента с легкомоторным самолетом, который сел на федеральную трассу в Вологодской области. Экспертам предстоит установить причины ЧП и принять меры для того, чтобы подобное не повторилось в будущем.

Частный самолет-амфибия выполнял учебно-тренировочный полет в районе посадочной площадки Кедрово. Вынужденная посадка была произведена благополучно. На борту находился только командир воздушного судна, он не пострадал.

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