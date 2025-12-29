Мужчину задержали за попытку кражи в супермаркете в Орехове-Зуеве

В подмосковном Орехове-Зуеве задержали мужчину, попытавшегося украсть товары из супермаркета. Подозреваемый взломал дверь магазина, после чего решил "плотно отметить" Новый год за чужой счет.

В его "новогодний набор" вошли алкоголь, мандарины, кофе, чипсы и несколько спиртных напитков. Задержание провели сотрудники Росгвардии. В ходе проверки выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за кражу.

