Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

Новости

29 августа, 19:30

Происшествия

Новости регионов: взрыв произошел на автозаправке в дагестанском селе

В Курской области прооперировали раненного оператора ВГТРК

Питбуль напал на женщину с щенком сиба-ину в Щелкове

Несколько пассажиров рейса Анталья – Москва потеряли сознание на борту

Новости мира: в Вашингтоне профсоюзы вышли на марш против политики Трампа

Площадь лесного пожара под Геленджиком превысила 40 гектаров

Бойцовская собака напала на женщину с сиба-ину в Щелкове

Автомобиль столкнулся с мотоциклом на улице Правды в Москве

Новости мира: пилот погиб во время тренировочного полета истребителя F-16 в Польше

Массовое ДТП произошло на 33-м километре внутренней стороны МКАД

Мощный взрыв произошел на автозаправке в дагестанском селе в Хасавюртовском районе. Причиной стала разгерметизация емкости газовоза. На месте работают экстренные службы. Прокуратура организовала проверку. Как уточнили в МЧС, пострадавших нет.

Взрыв прогремел в жилом доме в Туле. Мужчина взорвал гранату в ходе бытовой ссоры с девушкой. Она получила травмы. Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мужчина задержан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко

