Новости регионов: взрыв произошел на автозаправке в дагестанском селе

Мощный взрыв произошел на автозаправке в дагестанском селе в Хасавюртовском районе. Причиной стала разгерметизация емкости газовоза. На месте работают экстренные службы. Прокуратура организовала проверку. Как уточнили в МЧС, пострадавших нет.

Взрыв прогремел в жилом доме в Туле. Мужчина взорвал гранату в ходе бытовой ссоры с девушкой. Она получила травмы. Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мужчина задержан.

