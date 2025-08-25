Два человека пострадали при хлопке паров горючей жидкости на танкере вблизи Анадыря

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Два человека пострадали в результате хлопка паров горючей жидкости на малом танкере "Онемен", который находился в 110 километрах от Анадыря, сообщила пресс-служба Анадырского морского порта.

Инцидент произошел 25 августа на судне, которое принадлежит АО "Анадырьморпорт". Представители порта заявили, что после хлопка паров на танкере не выявили возгораний. Также удалось не допустить разлива топлива.

"Герметичность судна не нарушена, танкер буксируется в Анадырь", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали член экипажа и капитан судна. Их доставили авиацией в Чукотскую окружную больницу, где они получают всю необходимую помощь. Полицейские планируют дать случившемуся правовую оценку.

Ранее перевозивший один миллион баррелей нефти танкер Vilamoura взорвался у берегов Ливии. В результате оказалось затоплено машинное отделение. Представитель управляющей компании TMS Tankers заявил, что утечки нефти удалось избежать, а экипаж не получил травм.

По данным СМИ, судно два раза заходило в российские порты для перевозки нефти Казахстана: в апреле танкер останавливался в Усть-Луге, а в мае – в терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) около Новороссийска.

