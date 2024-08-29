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29 августа, 16:15

Происшествия

Смертность на дорогах Москвы оказалась ниже среднего по России

Смертность на дорогах Москвы оказалась ниже среднего по России

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Показатели смертности на 100 тысяч населения на дорогах в Москве за полгода оказались в три раза ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщили в столичном ЦОДД.

Как отметил главный специалист дежурной смены ЦОДД Никита Клочков, Москва является одним из самых безопасных городов в стране. В Московской области с начала года в результате ДТП погибли 18 детей, в Краснодарском крае – 14 детей, в Ленинградской области – 9 детей, в Татарстане – 8 детей, а в Москве – пятеро детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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