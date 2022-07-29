Крупный пожар произошел в хостеле на юге Москвы

Крупный пожар произошел минувшей ночью на юге Москвы. На Алма-Атинской улице сгорел хостел, расположенный на первом этаже жилого дома.

В результате инцидента восемь человек погибли, еще несколько пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

