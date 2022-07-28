Подозреваемого в убийстве таксиста в Серпухове арестовали

11:06
Фото: mosobl.sledcom.ru
Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста в городском округе Серпухов, говорится на сайте ГСУ СК России по Московской области.
"По ходатайству следователя следственного отдела по Серпухову ГСУ СК России по Московской области судом арестован 26-летний гражданин одного из соседних государств, подозреваемый в убийстве 56-летнего таксиста (часть 1 статьи 105 УК РФ)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на 20 июля подозреваемый сел в такси около станции метро "Теплый Стан" и попросил отвезти его в деревню Лужки, расположенную на территории городского округа Серпухов.
По прибытии пассажир отказался оплатить поездку, из-за чего разгорелся конфликт, в ходе которого подозреваемый задушил таксиста.
В ходе допроса 26-летний мужчина признал свою вину, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье во время поездки на такси пьяный пассажир напал на водителя и угрожал перерезать ему горло. По словам таксиста, который написал заявление в полицию, конфликт произошел из-за межнациональной неприязни.
Уточняется, что до места назначения таксист не доехал, а пассажира забрали родственники. По словам водителя, позже приехали сотрудники полиции, которые обещали, что свяжутся с ним, но так и не позвонили.
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