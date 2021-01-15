В ГД выступили против запрета мигрантам работать таксистами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предложение запретить мигрантам работать водителями такси не поддержали в комитете Госдумы по транспорту и строительству. Об этом Агентству "Москва" сообщил заместитель председателя комитета Александр Старовойтов.

"Такие решения принимать нельзя. Для начала нужно выяснить, сколько вообще мигрантов работает в данной сфере в разных регионах, чтобы рынок такси не просел после запрета. Из-за этого также возрастет время ожидания подачи машин", – сказал он.

По словам Старовойтова, данная инициатива уже обсуждалась в парламенте. В ГД рассматривают два варианта развития событий: разрешить работать в такси только гражданам РФ или получение водителями-мигрантами прав образца Российской Федерации, что будет являться допуском на рынок.

"Лично я больше переживаю за безопасность дорожного движения. Я не знаю, как мигранты получали свои права. Поэтому лучше, чтобы они получали права российского образца", – добавил он.

В Петербурге водитель такси был заблокирован без права на восстановление компанией "Ситимобил" после жалобы от пассажирки на его развратные действия. По словам девушки, таксист, который вез ее в аэропорт Пулково, смотрел порно.