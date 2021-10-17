В Подмосковье пьяный пассажир напал на таксиста

17 октября, 23:26
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Подмосковье во время поездки на такси пьяный пассажир оскорблял водителя и угрожал перерезать ему горло. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал "Подъем".
По словам таксиста, который написал заявление в полицию, конфликт произошел из-за межнациональной неприязни.
"Он спросил, как меня зовут и откуда я родом. Хотел показать мне видео. Потом начались разговоры о маршруте поездки. И внезапно я получил от него два удара. Тогда я начал видеосъемку", – рассказал он.
Уточняется, что до места назначения таксист не доехал, а пассажира забрали родственники. По словам водителя, позже приехали сотрудники полиции, которые обещали, что свяжутся с ним, но так и не позвонили.
Ранее в Якутии один из пациентов местного наркологического диспансера напал с ножом на соседей по палате.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: