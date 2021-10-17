В Подмосковье пьяный пассажир напал на таксиста

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье во время поездки на такси пьяный пассажир оскорблял водителя и угрожал перерезать ему горло. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал "Подъем".

По словам таксиста, который написал заявление в полицию, конфликт произошел из-за межнациональной неприязни.

"Он спросил, как меня зовут и откуда я родом. Хотел показать мне видео. Потом начались разговоры о маршруте поездки. И внезапно я получил от него два удара. Тогда я начал видеосъемку", – рассказал он.

Уточняется, что до места назначения таксист не доехал, а пассажира забрали родственники. По словам водителя, позже приехали сотрудники полиции, которые обещали, что свяжутся с ним, но так и не позвонили.

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