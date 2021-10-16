Пациент наркодиспансера напал с ножом на соседей по палате в Якутии

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В Якутии один из пациентов местного наркологического диспансера напал с ножом на соседей по палате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в наркодиспансере. <...> По предварительным данным, есть погибший и раненые", – сказал собеседник агентства.

В настоящее время следователи СУ СК РФ по Республике Саха выехали на место инцидента, они устанавливают детали произошедшего.

Как уточнили в местном Минздраве, пострадали пять человек: двое из них находятся в состоянии средней тяжести, трое – в тяжелом. Все они госпитализированы в Республиканскую больницу № 2.

Ранее, 11 октября, 15-летний ученик школы № 51 в Махачкале ранил ножом сверстника во время драки, от полученных травм пострадавший скончался. По данному факту СК возбудил уголовное дело об убийстве. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту случившегося и поставила на контроль ход расследования.

