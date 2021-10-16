Пациент наркодиспансера напал с ножом на соседей по палате в Якутии

19:26
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Якутии один из пациентов местного наркологического диспансера напал с ножом на соседей по палате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел в наркодиспансере. <...> По предварительным данным, есть погибший и раненые", – сказал собеседник агентства.
В настоящее время следователи СУ СК РФ по Республике Саха выехали на место инцидента, они устанавливают детали произошедшего.
Как уточнили в местном Минздраве, пострадали пять человек: двое из них находятся в состоянии средней тяжести, трое – в тяжелом. Все они госпитализированы в Республиканскую больницу № 2.
Ранее, 11 октября, 15-летний ученик школы № 51 в Махачкале ранил ножом сверстника во время драки, от полученных травм пострадавший скончался. По данному факту СК возбудил уголовное дело об убийстве. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту случившегося и поставила на контроль ход расследования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: