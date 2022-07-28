Пожар на бывшей даче Мейерхольда ликвидировали в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Пожар в частном доме в Балашихе, где располагалась дача театрального режиссера Всеволода Мейерхольда, ликвидировали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РФ по Подмосковью.

Спасателям стало известно о пожаре в доме 3 на улице Сергея Есенина в 13:25. В 14:53 возгорание локализовали на площади 100 квадратных метров.

При этом в 16:58 открытое горение ликвидировали.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском сгорела детская площадка. Происшествие случилось на улице Октябрьской у дома 3. На кадрах было видно, как полыхал огонь и валил густой черный дым.

