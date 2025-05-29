Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 29 мая.

Серьезная авария произошла на улице Боженко перед пересечением с улицей Ивана Франко. Там столкнулись четыре машины, сообщили в столичном Дептрансе. В результате ДТП пострадали три человека, но от госпитализации отказались. Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

На северо-востоке Москвы от жилого дома отвалилась часть фасада. Все произошло в жилом комплексе в районе станции метро "Алексеевская". Кусок облицовки рухнул на газон у дома, где в этот момент находился рабочий. По словам очевидцев, мужчина не пострадал.

В преддверии Дня защиты детей в столице открыли сразу несколько детских больниц – первый Центр быстрой амбулаторной хирургии, а также шесть специализированных центров лечения. Таким образом, Москва запускает абсолютно новый стандарт лечения и непрерывного наблюдения детей с серьезными патологиями.