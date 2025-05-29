Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 07:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел на территории завода "Авангард" в Петербурге

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Петербургские спасатели тушили крупный пожар на территории завода "Авангард" в ночь на 29 мая. Это одно из старейших предприятий города, которое занимается производством электроники. Огонь вспыхнул на пятом этаже шестиэтажного здания поздним вечером 28 мая. Сбить открытое пламя удалось только глубокой ночью. На месте работали больше 40 спасателей и 11 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

Два человека погибли при взрыве во дворе жилого дома в Ставрополе. Как сообщили в региональном СК, их травмы характерны для воздействия взрывной волны. Также повреждения получили несколько припаркованных рядом машин. Территория вокруг здания оцеплена. На месте работают оперативные службы. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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