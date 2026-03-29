Новости регионов: три человека пострадали при пожаре в жилом доме в Ярославле

Три человека пострадали в результате пожара в жилом доме в Ярославле. Они доставлены в больницу. Из горящего здания были эвакуированы 68 человек, а также домашние питомцы хозяев. Огонь, который распространился на площади 700 квадратных метров, удалось ликвидировать. Причины возгорания устанавливаются.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту свыше 11 километров. Шлейф распространился в юго-западном направлении вглубь полуострова. Незначительное количество пепла выпало в поселках Лазо и Ключи. Угрозы населению нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

