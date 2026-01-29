Новости регионов: дело возбуждено после гибели постояльцев интерната в Прокопьевске

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 9 постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске. Руководству учреждения может грозить до 7 лет колонии. Выяснилось, что все погибшие болели гриппом. По версии следствия, инфекция распространилась по вине персонала.

Пассажирский автобус опрокинулся в Нижегородской области. Инцидент произошел на трассе Нижний Новгород – Киров. Очевидцы рассказали, что перед ДТП движению общественного транспорта помешал легковой автомобиль. Пострадали три человека, двое из них были госпитализированы.

