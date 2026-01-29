Форма поиска по сайту

29 января, 22:45

Происшествия

Новости регионов: дело возбуждено после гибели постояльцев интерната в Прокопьевске

"Московский патруль": суд Подмосковья рассмотрел дело о вымогательстве и поджоге машины

Новости регионов: в Махачкале спасли экипаж тонущего иранского судна

В Москве кибермошенники украли у страховых компаний более 60 миллионов рублей

Взрыв и пожар произошли на фабрике в Буэнос-Айресе

Пожар вспыхнул в таунхаусе в Москве

Новости мира: пожар произошел на фабрике сандалий в Индонезии

Шторм "Кристин" накрыл Португалию

Новости мира: в Куршавеле ликвидировали пожар в бутике Rendez-Vous

Жительнице Краснодара грозит ампутация ног после процедуры липосакции

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 9 постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске. Руководству учреждения может грозить до 7 лет колонии. Выяснилось, что все погибшие болели гриппом. По версии следствия, инфекция распространилась по вине персонала.

Пассажирский автобус опрокинулся в Нижегородской области. Инцидент произошел на трассе Нижний Новгород – Киров. Очевидцы рассказали, что перед ДТП движению общественного транспорта помешал легковой автомобиль. Пострадали три человека, двое из них были госпитализированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

