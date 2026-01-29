Новости регионов: в Махачкале спасли экипаж тонущего иранского судна

Иранское судно село на мель в нескольких километрах от берега в порту Махачкалы и начало тонуть после того, как двухметровые волны залили трюм. Экипаж подал сигнал бедствия. К месту происшествия были направлены два буксира. Спасательная операция завершилась успешно, всех моряков доставили на сушу, пострадавших нет.

В Камчатском крае дети пошли в школу после перерыва, вызванного непогодой. Однако, как сообщают родители, дороги к учебным заведениям не были подготовлены. Ученикам пришлось идти по колено в сугробах, под которыми скрывался лед. Рядом буксовали автомобили, что создавало дополнительную опасность.

