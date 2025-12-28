Форма поиска по сайту

28 декабря, 09:15

Происшествия

Полиция задержала банду мошенников, выдававших себя за стоматологов

Собянин: отражена атака еще двух беспилотников, летевших к Москве

Новости регионов: машина с людьми провалилась под лед в Якутске

Ребенок получил ожог гортани после употребления напитка Aloe Vera

Новости мира: массовая авария произошла в Японии из-за гололедицы

Автобус "Москва–Брест" разбился в Белоруссии

Новости мира: сильнейшие снегопады накрыли США

"Московский патруль": суд в Подмосковье вынес решение по делу экс-судьи Тришкина

"Московский патруль": столичные полицейские накрыли сеть подпольных типографий

Несколько улиц остались без света в районе Выхино-Жулебино

Полиция задержала организованную группу мошенников, которые выдавали себя за стоматологов и удаляли пациентам здоровые зубы ради прибыли. Два брата основали сеть частных клиник в четырех субъектах страны, включая Москву, Ижевск и Барнаул.

Их сообщники завлекали людей бесплатными консультациями и панорамными снимками, после чего оказывали психологическое давление, навязывая ненужное и дорогостоящее лечение или удаление зубов. Клиентам, у которых не было нужной суммы, предлагали оформить кредит прямо в клинике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

