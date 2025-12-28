Полиция задержала банду мошенников, выдававших себя за стоматологов

Полиция задержала организованную группу мошенников, которые выдавали себя за стоматологов и удаляли пациентам здоровые зубы ради прибыли. Два брата основали сеть частных клиник в четырех субъектах страны, включая Москву, Ижевск и Барнаул.

Их сообщники завлекали людей бесплатными консультациями и панорамными снимками, после чего оказывали психологическое давление, навязывая ненужное и дорогостоящее лечение или удаление зубов. Клиентам, у которых не было нужной суммы, предлагали оформить кредит прямо в клинике.

