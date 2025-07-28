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Новости

28 июля, 17:30

Происшествия

Новости регионов: в Астрахани спасатели начали работать на месте обрушения пятиэтажки

Новости регионов: в Астрахани спасатели начали работать на месте обрушения пятиэтажки

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В Астрахани спасатели работают на месте обрушения пятиэтажки. Под завалами могут быть люди. Для обследования места ЧП применяют беспилотники. В доме, по предварительной версии, взорвался газ. Разрушена часть квартир с 1-го по 5-й этаж. По данным МЧС, из соседних подъездов эвакуированы 22 человека. Возбуждено уголовное дело, проверку проводит прокуратура. Семь жителей дома находятся в пункте временного размещения. Для тех, кто остался без жилья и вещей, в городе открыли сбор гуманитарной помощи.

Прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян будет осуществляться раз в месяц. Первый состоялся 28 июля. На борту летел львенок, которого Россия подарила местному зоопарку. Время в пути составило около 8 часов. В аэропорту Пхеньяна рейс встретили торжественно, российской делегации и экипажу вручили цветы. Обратный рейс из Пхеньяна в российскую столицу запланирован на 29 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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