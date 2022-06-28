Очевидец рассказал подробности ДТП на Киевском шоссе

На Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково произошло ДТП с участием двух автомобилей, на трассе перекрыто движение в сторону области. Прямо перед поворотом на Внуково внедорожник врезался в легковую машину. Удар явно был очень сильный, автомобили сильно повреждены.

На место вызывали вертолет спасателей, он садился прямо на проезжую часть. По словам очевидца, у одной из поврежденных машин практически отсутствует задняя часть, а затор растянулся на многие километры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.