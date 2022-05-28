В автосервисе в Донском районе Москвы произошел пожар. По адресу Загородное шоссе, д. 1, загорелось здание, в котором располагается сразу несколько авторемонтных мастерских.

На видео, опубликованном очевидцами, видно как из гаражного помещения валит дым. Возле здания собрались не менее четырех пожарных машин. Известно, что огонь перекинулся на второй этаж. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.