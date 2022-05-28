Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В субботу, 28 мая, в столице промоют дороги и тротуары с шампунем, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Он уточнил, что техника приступит к работе в 13:00. Все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории промоют специальным средством. После этого средство смоют водой. В недоступных для коммунальной техники местах специалисты выполнят промывку вручную.
Отмечается, что в работах используется безопасное моющее средство, которое не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве.
Ранее сообщалось, что территорию ландшафтного парка "Митино" привели в порядок после зимы, очистили от мусора и листвы. Особое внимание специалисты уделили историческим объектам, в частности курганным могильникам, чей возраст превышает тысячу лет.
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