28 марта, 12:00Происшествия
Новости часа: террористов из "Крокус Сити Холла" вычислили по видеозаписям
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Террористов из "Крокус Сити Холла" вычислили по видеозаписям, вынесенным из огня. Об этом сообщили в МВД.
Почти 500 домов строят и проектируют в Москве по программе реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Уличное освещение и подсветку зданий в Москве перевели на летний режим работы. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.