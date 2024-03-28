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28 марта, 12:00

Происшествия

Новости часа: террористов из "Крокус Сити Холла" вычислили по видеозаписям

Новости часа: террористов из "Крокус Сити Холла" вычислили по видеозаписям

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Террористов из "Крокус Сити Холла" вычислили по видеозаписям, вынесенным из огня. Об этом сообщили в МВД.

Почти 500 домов строят и проектируют в Москве по программе реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уличное освещение и подсветку зданий в Москве перевели на летний режим работы. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиягородвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
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