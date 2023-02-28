Студентов эвакуировали из общежития МГТУ имени Баумана в Москве из-за "минирования"

В ночь на 28 февраля произошла эвакуация студентов из общежития МГТУ имени Баумана в Госпитальном переулке. Из-за звонка о "минировании" всех пришлось экстренно выводить на улицу.

Как сообщается, неизвестный позвонил в администрацию и заявил, что в здании заложено взрывное устройство. После этого было принято решение об эвакуации.

На месте работали сотрудники Росгвардии и ОМОН. На данный момент студенты вернулись в свои комнаты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.