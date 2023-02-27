Прокуратура проконтролирует расследование по возгоранию на станции метро "Спортивная"

Фото: Москва 24

Прокуратура Москвы проконтролирует расследование инцидента с возгоранием на станции метро "Спортивная" на Сокольнической линии. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Прокуратура Москвы контролирует установление причин и обстоятельств инцидента в Московском метрополитене", – указали в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что на станции "Спортивная" произошло задымление, которое стало следствием проблем с электродвигателем поезда.

Работу экстренных и оперативных служб координирует заместитель прокурора Московского метрополитена Владимир Аверченко, уточнили в ведомстве.

Вечером 27 февраля было прекращено движение между станциями "Парк культуры" и "Университет" на Сокольнической линии метро. Ограничения были связаны с замыканием проводки, которое произошло в составе на станции "Спортивная".

С платформы оперативно вывели людей, возгорание, которое началось из-за инцидента, ликвидировали. На время ограничения движения поездов "Мосгортранс" выделил компенсационные автобусы.

В настоящий момент движение на участке Сокольнической линии восстановлено. Станция "Спортивная" открыта для входа и выхода пассажиров.

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