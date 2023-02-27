Движение восстановили на юго-западе Сокольнической линии метро

Фото: Москва 24

Движение поездов восстановлено на участке от "Парка культуры" до "Университета" на Сокольнической линии метро. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса.

"Состав убран с линии. Движение восстановлено", – заявили в ведомстве.

Кроме того, по данным департамента транспорта, станция "Спортивная" снова открыта для пассажиров.

Ранее сообщалось о прекращении движения между станциями "Парк культуры" и "Университет" на Сокольнической линии метро. Ограничения были связаны с замыканием проводки, которое произошло в составе на станции "Спортивная".

С платформы оперативно вывели людей, возгорание, которое началось из-за инцидента, ликвидировали. На время ограничения движения поездов "Мосгортранс" выделил компенсационные автобусы.

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