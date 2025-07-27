Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 19:15

Происшествия

Новости регионов: более 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии

Новости регионов: более 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии

Частный дом загорелся в поселке Восточный в Москве

Более десяти машин столкнулись под Симферополем

Новости мира: пассажирский самолет загорелся в аэропорту Денвера

Мотоциклист погиб в результате ДТП на юге Москвы

Силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников

Обладатель звания "Учитель года Москвы" Геннадий Старунов погиб в зоне СВО

Жительница Москвы задержана по первому в России уголовному делу о дропперстве

Новости мира: пламя лесных пожаров подобралось к турецкому городу Бурса

Новости регионов: в жилые дома Королева начали подавать воду после аварии

Более 20 человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Башкирии. Он вез пассажиров в соседнюю Удмуртию после речного сплава в Салаватском районе. По данным следствия, водитель автобуса не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Поисково-спасательные работы в жилом доме в Саратове завершены. Об этом сообщили в МЧС. 25 июля там произошел взрыв газа, в результате чего 7 человек погибли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика