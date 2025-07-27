Новости регионов: более 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии

Более 20 человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Башкирии. Он вез пассажиров в соседнюю Удмуртию после речного сплава в Салаватском районе. По данным следствия, водитель автобуса не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Поисково-спасательные работы в жилом доме в Саратове завершены. Об этом сообщили в МЧС. 25 июля там произошел взрыв газа, в результате чего 7 человек погибли.

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