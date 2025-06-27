27 июня, 19:15Происшествия
Водолазы достали из воды тело ребенка, который выпал за борт в Химках
В Химках водолазы подняли из воды тело ребенка, выпавшего за борт катера. Об этом сообщили в МЧС. По данным следствия, судно столкнулось с бетонными берегами, а мальчик находился на борту без спасательного жилета.
За штурвалом катера, предположительно, был отец ребенка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Также ситуацию взяла под контроль прокуратура.
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