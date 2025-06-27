Дело возбуждено против водителя BMW, из-за которого в Красногорске погиб мотоциклист

Правоохранители возбудили уголовное дело против 37-летнего водителя автомобиля BMW, по вине которого в подмосковном Красногорске погиб мотоциклист.

Авария произошла из-за того, что мужчина выехал на встречную полосу. От сильного удара мотоциклист скончался на месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.