Движение ограничили в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 13:15

Происшествия

Дело возбуждено против водителя BMW, из-за которого в Красногорске погиб мотоциклист

Дело возбуждено против водителя BMW, из-за которого в Красногорске погиб мотоциклист

В Подмосковье собаку обстреляли из пневматики

ДТП с участием "Газели" произошло на МКАД в районе Каширского шоссе

В Москве задержали последователя блогера Алекса Лесли

Водитель BMW выехал на встречку и столкнулся с мотоциклистом в Красногорске

Новости регионов: природные пожары в Бурятии охватили более 83 тысяч гектаров

Взрыв прогремел в Баку на территории киностудии "Азербайджанфильм"

Пожар произошел на складе стройматериалов в подмосковной деревне Шелепино

"Московский патруль": две школьницы похитили Labubu из столичного магазина

"Московский патруль": глава СК потребовал доклад по делу о рабстве в Быкове

Правоохранители возбудили уголовное дело против 37-летнего водителя автомобиля BMW, по вине которого в подмосковном Красногорске погиб мотоциклист.

Авария произошла из-за того, что мужчина выехал на встречную полосу. От сильного удара мотоциклист скончался на месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика