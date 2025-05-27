Новости регионов: очевидцы вытащили из реки упавшую коляску с ребенком в Татарстане

Коляска с маленьким ребенком упала в реку на набережной в селе Свияжск в Татарстане. Очевидцы сразу бросились на спасение в воду. Благодаря совместным усилиям ребенка удалось достать и поднять на берег. Малыш сильно испугался, но не пострадал. Где в этот момент находились родители, неизвестно.

Между тем прокуратура проверит школу во Владивостоке, где ученики станцевали на крыше здания. Выступление было приурочено к последнему звонку. Внизу перед зданием стояли другие ученики, которые поддерживали ребят на крыше. Отмечается, что ограждений на высоте не было.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.