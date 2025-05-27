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Новости

27 мая, 14:30

Происшествия

Новости регионов: прокуратура проверит школу во Владивостоке из-за танцев на крыше

Новости регионов: прокуратура проверит школу во Владивостоке из-за танцев на крыше

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Прокуратура начала проверку после инцидента во Владивостоке, где школьники устроили танец на крыше учебного заведения в день последнего звонка. Видео попало в соцсети и быстро распространилось. Сообщается, что другие ученики поддерживали выступающих с земли. При этом крыша здания не оборудована ограждением.

В Новокузнецке сотрудники ДПС помогли мужчине доставить в больницу его дочь, у которой после операции началось кровотечение. Сначала полицейские сопровождали автомобиль семьи, но позже пересадили пассажиров в патрульную машину и оперативно довезли до медиков. Девочке оказали необходимую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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