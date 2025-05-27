Фура столкнулась с легковым автомобилем в Дмитровском районе Подмосковья

В Дмитровском районе Подмосковья, в деревне Сысоево, произошло серьезное ДТП. Не разъехались фура и легковой автомобиль. Грузовик опрокинулся, движение в одну сторону полностью перекрыто.

В Москве на Северо-Восточной хорде (СВХ) столкнулись шесть машин. Один из автомобилей тоже перевернулся. Все участники аварии находятся на обочине. Водителей просят быть предельно осторожными.

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