27 апреля, 07:15Происшествия
Несколько десятков человек штурмовали офис криптобиржи в "Москва-Сити" в ночь на 27 апреля
Ночью 27 апреля несколько десятков человек штурмовали офис криптобиржи в одной из башен делового центра "Москва-Сити". По словам людей, их деньги внезапно были заморожены.
Инвесторы утверждают, что общая сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей, и требуют возврата заблокированных активов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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