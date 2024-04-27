Несколько десятков человек штурмовали офис криптобиржи в "Москва-Сити" в ночь на 27 апреля

Ночью 27 апреля несколько десятков человек штурмовали офис криптобиржи в одной из башен делового центра "Москва-Сити". По словам людей, их деньги внезапно были заморожены.

Инвесторы утверждают, что общая сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей, и требуют возврата заблокированных активов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.