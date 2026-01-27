Ребенок погиб под колесами автомобиля на стихийной горке в Подмосковье

В Подмосковье 11-летний мальчик погиб, катаясь со стихийной снежной горки. Ребенок выкатился на проезжую часть в селе Николо-Урюпино и попал под колеса автомобиля. Спасти его не удалось.

Это далеко не первый случай, когда катание в неположенных местах приводит к тяжелым последствиям. Юрист Роман Петров пояснил, что к установке ледовых горок тоже применяются строительные нормы.

За их нарушение предусмотрены штрафы. Для граждан штраф составляет до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч. При этом в Москве существует множество оборудованных и безопасных горок.

